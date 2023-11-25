Роман Ротенберг спел известную песню группы «Любэ» — «Конь» после матча с «Торпедо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг вместе со своей мамой после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (4:3 Б) спел песню группы «Любэ» — «Конь».

Хоккеисты и тренеры санкт-петербургской команды вышли на лёд вместе со своими мамами, а на арене «Ледовый дворец» заиграла известная песня. Это стало частью акции ко Дню матери, который празднуется в России 26 ноября.

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Напомним, сегодня, 25 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Торпедо». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 0:0 1:0).