Р. Ротенберг: «Конь» «Любэ» — одна из любимых песен, стараемся продвигать нашу культуру

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о том, что спел известный хит группы «Любэ» — «Конь» после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (4:3 Б).

«В перерыве играла одна из любимых песен Ларионова Mamma mia, это был троллинг? Это одна из песен, которые признаны лучшими в мире. Эти песни мы играем всегда. Если честно, даже не слышал, как она играла, потому что это было в перерыве. Стараемся быть лучшими во всём. Важно подобрать правильно музыку, которая даёт энергию игрокам и болельщикам. Группа ABBA многими любителями музыки признана лучшей в мире, не думаю, что кто-то имеет на эту группу эксклюзив. Это достоинство народа. Народ любит такую музыку, мы счастливы, что наши продюсеры выбрали сегодня такой плей-лист.

Песня «Конь» «Любэ»? У нас с этой песней связана внутрикомандная история. Мы считаем, что это одна из лучших песен. Есть шведская группа ABBA, есть наша группа «Любэ». Мы всегда стараемся продвигать нашу культуру. Нам главное – реакция болельщиков СКА и города на эту песню. Думаю, эта песня по ассоциациям очень подходит СКА. Это одна из моих любимых песен», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.