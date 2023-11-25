Р. Ротенберг: в театре мы знаем, что произойдёт с Отелло. В хоккее сценарии разные

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (4:3 Б).

«Очень рады атмосфере на арене, болельщики нам помогают. Тяжёлое начало, два броска, два гола пропустили. Внесли изменения, поменяли тактику, сочетания. Важная командная победа, ребята молодцы, проявили характер, волю к победе, забили хорошие голы. В следующей игре надо с первой секунды начинать играть. Разберём ошибки, есть что улучшить.

В истории мирового хоккея нет ни одной игры без ошибки. Бывают ошибки, да. Нельзя их допускать. Важно правильно реагировать на ситуацию. Неважно, какой у нас удар, важно, как мы держим удар. Держали удар и наказали соперника за их ошибки, выиграли.

Чем не устроило звено Чивилёва? Мы практически все сочетания поменяли. Надо было вытаскивать игру, приняли такие решения, чтобы выиграть. Так и дальше будем работать, выиграть как угодно. Найти правильные сочетания, тактику, в этом и есть прелесть спорта. В театре мы сценарий знаем заранее, знаем, что произойдёт с Отелло. А в хоккее бывают разные сценарии, поэтому его и любят. Такой хоккей нам нужен. Лучший результат нашей работы – улыбки на лицах наших болельщиков. Очень много семей было сегодня. Хотел бы поздравить всех мам с наступающим праздником. Наши игроки не знали, мы держали в секрете, что их мамы прилетели. Кто-то прилетел из других стран, поэтому это была очень важная победа. Лучший подарок для наших мам – победа в сегодняшней игре», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.