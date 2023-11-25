Р. Ротенберг: СКА мониторит, шерстит по всему миру. Смотрим, что можно улучшить

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (4:3 Б).

«Зыков сказал, что это большое ограбление? Это важная победа, сильный соперник, отличная команда. Важно для всех было выиграть. В четвёртом матче плей-офф с «Торпедо» в прошлом году мы тоже проигрывали всю игру, но потом выиграли. Огромная благодарность сопернику, сильная команда, с ней очень интересно играть. Такой хоккей нам нужен! Перед игрой я говорил, что будет яркий хоккей, много голов, так и получилось. Конечно, доводить до такого нам не надо, мы уберём ошибки и будем сильнее в следующей игре.

Взяли реванш за поражение в Нижнем? Мы всегда готовимся к следующей игре, стараемся всё улучшать с каждой игрой, постоянно вносим новое. Работа тренерского штаба – найти что-то новое для команды, новые упражнения, тактическую вариативность. Мы много мониторим, шерстим по всему миру, смотрим, что можно улучшить. Хоккей состоит из деталей, и мы с каждым днём работаем, чтобы улучшать детали», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.