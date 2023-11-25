Р. Ротенберг: главное, что всё должно быть всегда честно. Как сегодня с «Торпедо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (4:3 Б).

«Такие игры точно добавляют болельщиков, детишки пойдут в хоккей. Наша главная задача – показывать всё своим примером. И главное, что всё должно быть всегда честно. Только честный труд. Дети искренне это видят. Когда всё честно, как сегодня, это очень важно для всех, чтобы всегда всё было по спортивному принципу. Будем совместно над этим работать. Огромная работа уже проделана, но есть что улучшить», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Торпедо». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 0:0 1:0).