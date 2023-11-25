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«Отдали полностью игру». Капитан «Торпедо» объяснил поражение в матче со СКА

«Отдали полностью игру». Капитан «Торпедо» объяснил поражение в матче со СКА
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Российский капитан и нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (3:4 Б).

«Почему не удержали преимущество? Пришлось очень тяжело в начале третьего периода, пропустили гол в первой же смене. Он полностью перевернул ход игры. Мы полностью отдали инициативу, весь период оборонялись. Думаю, это вопрос психологии — стали очень робко играть, отдали полностью игру. К сожалению, не получилось удержать счёт и вернуть инициативу, собраться. Тяжело сказать по горячим следам, нужно пересмотреть игру, чтобы понять, что на самом деле случилось», — сказал Кручинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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