«Отдали полностью игру». Капитан «Торпедо» объяснил поражение в матче со СКА

Российский капитан и нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (3:4 Б).

«Почему не удержали преимущество? Пришлось очень тяжело в начале третьего периода, пропустили гол в первой же смене. Он полностью перевернул ход игры. Мы полностью отдали инициативу, весь период оборонялись. Думаю, это вопрос психологии — стали очень робко играть, отдали полностью игру. К сожалению, не получилось удержать счёт и вернуть инициативу, собраться. Тяжело сказать по горячим следам, нужно пересмотреть игру, чтобы понять, что на самом деле случилось», — сказал Кручинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.