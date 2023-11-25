Игорь Ларионов убрал со стола энергетики на пресс-конференции после матча со СКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов убрал со стола банки с энергетиками на пресс-конференции после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (3:4 Б).

Наставник нижегородской команды сел за стол, убрал обе баночки, покатив их за пределы кадра телетрансляции, взял бутылку с водой и только после этого начал пресс-конференцию, поздоровавшись с журналистами.

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Отметим, что Ларионов неоднократно говорил о пользе здорового питания.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Торпедо». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 0:0 1:0).