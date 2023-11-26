«Знаю, что и он пьёт пиво». Сидни Кросби ответил на вопрос о возможной встрече с Овечкиным

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби ответил на вопрос о возможной встрече с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным за ужином.

«На самом деле я не думал так далеко. Я пью пиво. Я знаю, что и он пьёт. Так что…

Я думаю, что мы оба хотим задержаться в лиге ещё на немного. Так что ещё не время для пива или чего-то ещё, что мы будем пить.

Но да, вероятно, мы можем понять многое из того, через что прошли вместе за эти годы… Я думаю, что это чувство, что, возможно, мы пережили вместе нечто особенное, существует между нами», — приводит слова Кросби The Athletic.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1364 встречах, в которых забросил 827 шайб, отдал 670 результативных передач и суммарно набрал 1497 очков при общем показателе полезности «+69». Кросби прибыл в НХЛ в том же году, что и нападающий «Вашингтона», — в 2005-м. За это время канадский форвард принял участие в 1209 матчах в регулярных чемпионатах, записав на свой счёт 1525 (563+962) результативных баллов.