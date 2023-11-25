Легендарный хоккеист Люк Робитайл назвал трёх игроков, изменивших НХЛ. Двое — россияне

Легенда Национальной хоккейной лиги, член Зала хоккейной славы и нынешний президент «Лос-Анджелес Кингз» Люк Робитайл поделился мнением о хоккеистах, изменивших НХЛ. Кроме того, он не согласился с мыслью, что на Сидни Кросби и Александра Овечкина переложили всю ответственность за возрождение лиги после локаута-2004.

«Никто не перекладывал на Кросби и Овечкина ответственность. Это Сидни, Алекс — и Малкин — всё разрушили и переделали НХЛ, как сами хотели», — приводит слова Робитайла The Athletic.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1364 встречах, в которых забросил 827 шайб, отдал 670 результативных передач и суммарно набрал 1497 очков при общем показателе полезности «+69». Кросби прибыл в НХЛ в том же году, что и нападающий «Вашингтона», — в 2005-м. За это время канадский форвард принял участие в 1209 матчах в регулярных чемпионатах, записав на свой счёт 1525 (563+962) результативных баллов.