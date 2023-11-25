«Навсегда наш 47». «Ноттингем» вывел из обращения номер Джонсона, погибшего после пореза

«Ноттингем Пантерз» на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) объявил о том, что клуб вывел номер бывшего нападающего Адама Джонсона. Хоккеист умер 28 октября после пореза, полученного в результате несчастного случая по время матча чемпионата Великобритании по хоккею.

«Мы с гордостью сообщаем о том, что выводим из обращения номер Адама Джонсона — 47. Навсегда наш 47», — говорится в сообщении.

В матче чемпионата Англии по хоккею при неудачном столкновении Джонсону порезали горло коньком, после чего лёд моментально залило кровью. Игрок попытался самостоятельно добраться до скамейки запасных, но, истекая кровью, едва стоял на ногах. Партнёры по команде моментально бросились ему на помощь и вызвали врачей. Матч был остановлен и так и не был доигран. Позже Джонсон скончался в больнице.