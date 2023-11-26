Овечкин о вылетах от «Питтсбурга»: все мои голы, очки — кому не плевать? Ведь выиграли они

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражениях в сериях плей-офф с «Питтсбург Пингвинз». Российский нападающий вспомнил три серии, после победы в которых «пингвины» завоёвывали Кубок Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах.

«Мне казалось, что всего из того, что я сделал, было недостаточно. Все те голы. Все те очки. Кому не плевать? Ведь они выиграли», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1364 встречах, в которых забросил 827 шайб, отдал 670 результативных передач и суммарно набрал 1497 очков при общем показателе полезности «+69». Кросби прибыл в НХЛ в том же году, что и нападающий «Вашингтона», — в 2005-м. За это время канадский форвард принял участие в 1209 матчах в регулярных чемпионатах, записав на свой счёт 1525 (563+962) результативных баллов.