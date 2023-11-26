Евгений Малкин ответил на вопрос, кто лучше — Александр Овечкин или Сидни Кросби

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин ответил на вопрос, кого считает лучше — капитана «пингвинов» Сидни Кросби или соотечественника, форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Ответ на вопрос «кто лучше [Кросби или Овечкин]?» в Питтсбурге и Канаде отличается от того, который в Вашингтоне и России.

Оба парня по-прежнему великолепны. Я думаю, что они оба будут играть вечно. Сейчас не время быть друзьями. Впереди ждёт ещё больше матчей

Ови в плане голов, наверное, лучший в истории. Сид, безусловно, лучший игрок всех времён», — приводит слова Малкина The Athletic.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1364 встречах, в которых забросил 827 шайб, отдал 670 результативных передач и суммарно набрал 1497 очков при общем показателе полезности «+69». Кросби прибыл в НХЛ в том же году, что и нападающий «Вашингтона», — в 2005-м. За это время канадский форвард принял участие в 1209 матчах в регулярных чемпионатах, записав на свой счёт 1525 (563+962) результативных баллов.