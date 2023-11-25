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Артемий Панарин прервал серию без очков в матче с «Бостоном»

Артемий Панарин прервал серию без очков в матче с «Бостоном»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прервал серию без очков. Это произошло в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз».

На 37-й минуте «рейнджеры» проводили позиционную атаку. Панарин получил шайбу на правом фланге, сделал резкий перевод налево — на Винсента Трочека. Нападающий нанёс бросок, с которым справился голкипер, однако на добивании был первым Джимми Веси, переведший шайбу в ворота. Панарин получил очко за результативную передачу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Ранее Артемий не набирал очков в трёх встречах подряд.

В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Бостон Брюинз». К середине третьего периода счёт 7:4 в пользу хозяев.

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