Джонатан Куик повторил рекорд «Рейнджерс» 42-летней давности

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик повторил рекорд клуба 42-летней давности.

37-летний американец отразил 27 бросков в матче с «Бостон Брюинз» и помог «рейнджерам» набрать очки в седьмой встрече подряд со старта карьеры вратаря в команде. Куик повторил рекорд Эдди Мио. В сезоне-1981/1982 вратарь начал свой этап карьеры в «Рейнджерс» с пяти побед и двух ничьих. В активе Куика теперь шесть побед и одно поражение в серии буллитов в шести матчах, сыгранных в стартовом составе. Ещё однажды он выходил на замену, что не учитывается в данной статистике.

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4 (3:2, 2:1, 2:1).