Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джонатан Куик повторил рекорд «Рейнджерс» 42-летней давности

Джонатан Куик повторил рекорд «Рейнджерс» 42-летней давности
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик повторил рекорд клуба 42-летней давности.

37-летний американец отразил 27 бросков в матче с «Бостон Брюинз» и помог «рейнджерам» набрать очки в седьмой встрече подряд со старта карьеры вратаря в команде. Куик повторил рекорд Эдди Мио. В сезоне-1981/1982 вратарь начал свой этап карьеры в «Рейнджерс» с пяти побед и двух ничьих. В активе Куика теперь шесть побед и одно поражение в серии буллитов в шести матчах, сыгранных в стартовом составе. Ещё однажды он выходил на замену, что не учитывается в данной статистике.

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4 (3:2, 2:1, 2:1).

Материалы по теме
Два очка Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» уверенно обыграть «Бостон» со счётом 7:4
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android