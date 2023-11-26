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«Лос-Анджелес» выиграл у «Монреаля» и стал лидером Запада по проценту набранных очков

«Лос-Анджелес» выиграл у «Монреаля» и стал лидером Запада по проценту набранных очков
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«Лос-Анджелес Кингз» победили «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра прошла на стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе.

Голы в этом матче забили Карл Грундстрём, Тревор Мур (дважды) и Тревор Льюис.

Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков провёл на площадке 20 минут 16 секунд. Он совершил один бросок, провёл два силовых приёма и закончил игру с показателем «+1» по системе «плюс-минус».

«Кингз» одержали пятую победу подряд. Калифорнийцы находятся на втором месте в Западной конференции с 29 очками после 19 матчей. Они сравнялись с «Ванкувер Кэнакс» по числу очков, но канадская команда находится ниже и провела 21 встречу. Лидирует по-прежнему «Вегас Голден Найтс» с 30 очками после 20 игр.

Однако победа над «Монреалем» вывела «Лос-Анджелес» в лидеры конференции по проценту набранных очков. У команды он составляет 76,3%, в то время как у «Вегаса» — 75%. Лучшие результаты в НХЛ показывают только «Нью-Йорк Рейнджерс» (81,6%) и «Бостон Брюинз» (77,5%) в Восточной конференции.

«Монреаль» занимает 12-е место на Востоке с 20 очками после 21 матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Грундстрём (Дюбуа, Энглунд) – 15:28     2:0 Мур (Калиев, Дюбуа) – 29:55     3:0 Льюис (Андерсон-Долан) – 43:14     4:0 Мур (Фиала) – 53:26    
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