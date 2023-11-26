Капитан «Рейнджерс» Труба ударил соперника клюшкой по голове. Арбитры нарушения не увидели

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4 (3:2, 2:1, 2:1).

В одном из игровых моментов на пятаке перед воротами «Рейнджерс» встретились капитан «синерубашечников» Джейкоб Труба и нападающий «мишек» Трент Фредерик. Американский защитник ударил клюшкой соперника по голове. Главные арбитры встречи не зафиксировали нарушения правил в действиях Трубы.

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Через несколько часов после завершения матча Департамент по безопасности игроков НХЛ наложил на защитника «Рейнджерс» штраф размером в $ 5 тыс. за игру высоко поднятой клюшкой. Дисквалификации не последует.