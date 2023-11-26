Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Рейнджерс» Труба ударил соперника клюшкой по голове. Арбитры нарушения не увидели

Капитан «Рейнджерс» Труба ударил соперника клюшкой по голове. Арбитры нарушения не увидели
Аудио-версия:
Комментарии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4 (3:2, 2:1, 2:1).

В одном из игровых моментов на пятаке перед воротами «Рейнджерс» встретились капитан «синерубашечников» Джейкоб Труба и нападающий «мишек» Трент Фредерик. Американский защитник ударил клюшкой соперника по голове. Главные арбитры встречи не зафиксировали нарушения правил в действиях Трубы.

ВИДЕО

Через несколько часов после завершения матча Департамент по безопасности игроков НХЛ наложил на защитника «Рейнджерс» штраф размером в $ 5 тыс. за игру высоко поднятой клюшкой. Дисквалификации не последует.

Материалы по теме
Видео
В НХЛ улучшили статистику Панарина в матче с «Бостоном». Он набрал три очка, а не два
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android