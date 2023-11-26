Жамнов — о третьем поражении подряд: у «Спартака» пропала жадность на голы

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:3). В этой встрече красно-белые потерпели третье поражение подряд, чего с ними в этом сезоне КХЛ ранее не происходило.

«Выбор Кареева на матч? У нас есть тренер вратарей. Он следит за ними, знает их физическое состояние. На Патрика Рыбара выпала большая нагрузка, он отыграл тяжелые матчи до этого. Решили поставить Кареева. Андрей играл здорово. Держал нас в игре весь матч и давал нам шансы вернуться в игру.

Забивательный ритм мы должны поддерживать. Сейчас нападающие в зоне атаки начали искать лишний пас, что не надо делать. Пропала жадность на голы и концентрация, чтобы лезть на ворота. Думаю, ребята сами это понимают. Мы говорим об этом перед каждой игрой и во время каждого матча. Как только мы вернём это, будет результат», — приводит слова Жамнова официальный сайт КХЛ.