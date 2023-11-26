НХЛ показала комплекты формы «Сиэтла» и «Вегаса» на «Зимнюю классику»

НХЛ показала комплекты формы «Сиэтла» и «Вегаса» на «Зимнюю классику». Встреча состоится 1 января на домашнем стадионе бейсбольной команды «Сиэтл Маринерс» «T-Мобайл Парк», вмещающем 48 000 зрителей.

Фото: NHL

Дизайн формы «Кракена» наследует вариантам «Сиэтл Метрополитанс» – первой в истории американской команды, ставшей обладателем Кубка Стэнли (в 1917 году).

Комплект «Голден Найтс» – попытка взглянуть на раннюю историю Лас-Вегаса (основанного в 1905 году) через призму хоккейной формы. Золото униформы «Голден Найтс» представлено в духе старого Запада. Винтажный белый цвет униформы напоминает рабочую форму 1900-х годов.