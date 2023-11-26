Брылин рассказал, как изменилась игра Овечкина в текущем сезоне НХЛ

Ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Сергей Брылин заявил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал чаще играть на партнёров по команде в текущем сезоне НХЛ. За 17 матчей на счету россиянина пять голов и семь результативных передач.

«Овечкин — опасный игрок, за которым нужно всегда следить. У него бросок никуда не делся, я заметил, что он больше стал играть на партнёров. Многие команды играют плотнее с ним, стараются перекрывать линию броска. Он, наоборот, вытягивает на себя частенько игроков и пытается найти продолжение, найти партнёров.

У «Вашингтона» возрастная, опытная команда, есть несколько молодых игроков, хороший сплав. Как я понял, они нащупали свою игру, стараются минимизировать шансы соперника, играют очень плотно в средней зоне, не давая атаковать с ходу», — цитирует Брылина ТАСС.