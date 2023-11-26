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«Он играет великолепно». Беднар восхитился игрой Ничушкина в текущем сезоне НХЛ

«Он играет великолепно». Беднар восхитился игрой Ничушкина в текущем сезоне НХЛ
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал семиматчевую результативную серию нападающего Валерия Ничушкина. Россиянин отметился результативной передачей в победном матче с «Калгари» (3:1). За семиматчевую результативную серию Ничушкин набрал 11 очков — забил семь голов и отдал четыре передачи.

«Он играет великолепно. Вчера в матче с «Миннесотой» Валерий провёл на площадке 27 минут. Но сегодня он не выглядел так, будто ему не хватало энергии, в отличие от некоторых парней. У меня было такое чувство, что, возможно, после рождения ребёнка его дела наладятся, и мы вновь увидим его в прежней форме, и так оно и получилось», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Ничушкин провёл 20 матчей, в которых набрал 19 (9+10) очков.

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