Стала известна стоимость «СКА Арены» согласно государственной экспертизе

Генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский поделился информацией о стоимости нового стадиона.

«Стоимость «СКА Арены» [составляет] около 60 млрд рублей согласно государственной экспертизе», — передаёт слова Сватковского корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Строительные работы на «СКА Арене» ведутся с 2020 года. Сейчас СКА выступает на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Арена вмещает 12,5 тыс. человек.

Сегодня, 26 ноября, на арене пройдёт первый тестовый матч. В нём примут участие студенческие команды: «Рыцари Петербурга» и «Невские звёзды». В составы команд входят игроки из 20 клубов вузов города, участвующих в чемпионате Студенческой хоккейной лиги.

Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 состоится в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» 9 и 10 декабря. Участие в шоу примут лучшие игроки и тренеры лиги.