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Михаил Фисенко: «Лада» вгрызается в каждого соперника, у нас нет других ресурсов

Михаил Фисенко: «Лада» вгрызается в каждого соперника, у нас нет других ресурсов
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Капитан «Лады» Михаил Фисенко заявил, что тольяттинская команда выигрывает матчи засчёт запредельной самоотдачи и рассказал о влиянии удачи на исход игры.

«Олег Браташ часто говорит про везение? Действительно, наверное, в некоторых играх нам везёт, в некоторых матчах мы можем переломить ход игры и удача присутствует на нашей стороне.

Опытные игроки «Лады» перезагружаются в этом сезоне? Мы не смотрим на фамилии, мы рабочая команда, которая вгрызается в каждую игру и каждого соперника, если мы не будем этого делать, у нас не будет других ресурсов для того, чтобы добиваться победы»,- сказал Фисенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

После 36 матчей текущего сезона «Лада» занимает третье место в таблице Восточной конференции КХЛ.

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