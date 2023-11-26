Глазачев: СКА так мощно добавил в третьем периоде, что «Торпедо» не было видно

Бывший игрок КХЛ и российской Суперлиги, чемпион России в составе «Локомотива» Константин Глазачев прокомментировал итоги матча СКА и «Торпедо» (4:3 Б).

«Вся домашняя серия СКА на загляденье – тут и ЦСКА, и «Спартак», и «Торпедо». Да и до этого петербуржцы приехали с выезда, победив «Ак Барс», «Локомотив» и «Северсталь». Зубодродительный календарь! Что касается сегодняшней игры, то бывает, когда залетает два гола с двух бросков, выбраться из такой ситуации нелегко. В третьем периоде, когда СКА начал забивать, оставалось только гадать, получат торпедовцы третью шайбу или нет. Несколько моментов были прямо стопроцентными, гостям до поры везло, но СКА всё же заслужил гол, который позволил сравнять счёт. Не знаю, то ли СКА так мощно добавил, то ли у нижегородцев закончились силы, но на льду их в заключительной двадцатиминутке было почти не видно.

В целом мне понравились обе команды, но снова было очень много удалений. Игрокам СКА стоит действовать аккуратнее, всю домашнюю серию они получали огромное количество штрафа. Уже можно привыкнуть, что почти любое касание приводит к свистку, эти многочисленные штрафы ломают игру. Да и торпедовцы тоже не стеснялись нарушать. В итоге потрясающий матч завершился по буллитам, где великолепен был Серебряков. С ним я вместе выступал за «Адмирал» и на тренировках сам не мог ему забить. В этом компоненте он, пожалуй, лучший вратарь во всей лиге. Он на буллитах чувствует себя как рыба в воде», — сказал Глазачев в интервью «Чемпионату».