К. Меньшиков: «Мамы игроков СКА на площадке после матча — самое трогательное, что я видел

Бронзовый призер чемпионата СССР-1971 в составе СКА Константин Меньшиков признался, что его расторгала идея армейцев пригласить на лед мам игроков после окончания матча с «Торпедо».

«Это был прекрасный хоккейный спектакль в исполнении СКА и «Торпедо». Команды заслуженно получили свои очки, а зрители — праздник хоккея, который не закончился после финальной сирены. Здорово, что после матча на лёд пригласили мам игроков СКА. За много лет в хоккее я в впервые видел такое трогательное зрелище: огромные букеты мамам, слёзы счастья на хоккейной площадке и болельщиков на трибунах. Такое дорогого стоит!» — сказал Меньшиков в интервью «Чемпионату».

Напомним, матч закончился волевой победой СКА со счётом 4:3 по буллитам.