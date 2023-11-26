Сватковский – о переезде СКА на новую арену: мы предоставляем возможности, они определяют

Генеральный директор СКА Арены Дмитрий Сватковский рассказал, когда СКА проведёт свой первый матч на новой арене. Сегодня на арене пройдёт первый тестовый матч между студенческими командами.

«Когда СКА проведёт свой первый матч на нашей арене? Сейчас мы находимся в тесном взаимодействии по урегулированию наших отношений с учётом того, что мы проводим тестовые мероприятия и тестируем все системы. Находимся в тесном взаимодействии с председателем правления клуба Александром Медведевым и определяем дату, когда сюда может зайти хоккейный клуб СКА.

Примерные сроки? Это уже вопрос к хоккейному клубу СКА. Они определяют, а мы только предоставляем наши возможности», — передаёт слова Сватковского корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.