Гендиректор «СКА Арены» ответил на вопрос о проведении матчей сборной России на стадионе

Генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский рассказал о возможном проведении матчей сборной России на новой арене.

«Загрузка арены? После того, как мы решим вопрос с ХК СКА, на все остальные месяцы, начиная с мая, планируем концерты. Уже прорабатываем этот вопрос. Анонсировать ничего не буду, потому что ещё не все юридические вопросы урегулированы, но могу заявить, что с мая 2024 года будут проходить концерты.

Матчи сборной России? После того, как наша арена войдёт в реестр Министерства спорта Российской федерации, а это решение последует буквально на этой неделе, конечно, Федерация хоккея в первую очередь будет решать, когда и какие команды будут здесь играть.

Между Матчем звёзд КХЛ и до мая на арене ничего не будет происходить? Это не так. Ещё раз повторюсь, что первая задача – провести Матч звёзд, и параллельно мы взаимодействуем с ХК СКА по вопросу того, когда команда может зайти на арену. Всё зависит от календаря, многих вещей, логистики, специалистов. Они всё должны оценить. Это не должно помешать хоккейному клубу СКА достичь тех результатов, которых мы ожидаем», — передаёт слова Сватковского корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.