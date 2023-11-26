Генеральный директор «СКА Арены» оценил готовность сооружения к проведению Матча звёзд КХЛ

Генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский оценил готовность сооружения к проведению Матча звёзд КХЛ. Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 состоится в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» 9 и 10 декабря.

«Процент готовности сооружения к Матчу звёзд КХЛ? Коллеги сегодня находятся вместе с нами на тестовом мероприятии, которое как раз и проводится для того, чтобы наши команды глубоко познали друг друга и почувствовали своё взаимодействие. Знаю, что будет очень насыщенная программа, одно из самых красивых открытий, которое бы мы видели.

Признаюсь, что нам предстоит ещё много друг с другом поработать, чтобы 9 декабря произошёл перфоманс, которого мы все ожидаем. Коллеги нас поддерживают, многое подсказывают, находятся рядом с нами, и я абсолютно уверен, что нас ждёт прекрасный Матч звёзд, очень интересное содержание, приедут лучшие игроки нашей страны, КХЛ. Этот объект им понравится», — передаёт слова Сватковского корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.