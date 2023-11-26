«Это момент, которым я буду гордиться!» Петр Чех оценил своё историческое достижение

Бывший голкипер лондонского «Челси» и сборной Чехии по футболу Петр Чех оценил свой дебют в Британской элитной хоккейной лиге (EIHL). Чех стал первым спортсменом, который сыграл в высшем дивизионе Англии и в футболе, и в хоккее. Вратарь вышел на лёд в составе «Белфаст Джайантс» (5:1) в третьем периоде, заменив основного вратаря.

«Это момент, которым я буду гордиться и ценить! Но меня больше порадовало то, что мы выиграли. Это было главным. Мы вернулись домой к своим болельщикам, и на фоне прошлой недели положение обязывало нас выигрывать. Команда хорошо сработала, чтобы добиться победы», – цитирует Чеха пресс-служба клуба.

«Белфаст Джайантс» — четвёртый клуб в хоккейной карьере бывшего голкипера футбольных «Челси» и «Арсенала». До этого Чех выступал также за «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд Чифтейнс».