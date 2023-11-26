Пресс-секретарь «СКА Арены»: со СКА конфликта нет, Медведев высоко отзывался о стадионе

Пресс-секретарь «СКА Арены» Антон Куревин заявил о диалоге с хоккейным клубом СКА и высокой оценке арены от председателя совета директоров СКА Александра Медведева.

«Название «СКА Арена» никто менять не планирует. Сейчас все ждут решения, когда сюда переедет СКА, но пока не время это анонсировать. Каждый занят своими задачами. СКА рвётся вперёд с восьмой победой подряд, здесь всё приводится в порядок и готовится к Матчу звёзд. Но диалог арены с клубом есть, и Александр Иванович Медведев, побывав на арене, очень высоко о ней отзывался. С точки зрения переговорного процесса сложностей нет, просто взять и перевезти клуб на новое место – действительно сложный процесс. Никакого конфликта нет», — сказал Куревин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.