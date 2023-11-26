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Защитник «Рейнджерс» Труба получил максимальный штраф за удар соперника клюшкой по голове

Защитник «Рейнджерс» Труба получил максимальный штраф за удар соперника клюшкой по голове
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба получил штраф в размере $ 5 тыс. за удар соперника по голове. Об этом сообщает департамент безопасности игроков. Это максимальная выплата, предусмотренная коллективным соглашением.

Напомним, в одном из игровых моментов на пятаке перед воротами «Рейнджерс» встретились капитан «синерубашечников» Труба и нападающий «Бостона» Трент Фредерик. Американский защитник ударил соперника клюшкой по голове. Главные арбитры встречи не зафиксировали в действиях Трубы нарушения правил.

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4 (3:2, 2:1, 2:1).

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