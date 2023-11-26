Журналисты сайта The Athletic подняли шансы «Вашингтона» на плей-офф до 26%

Журналисты сайта The Athletic поделились ожиданиями на попадание в плей-офф «Вашингтон Кэпиталз».

«Кэпиталз» начали играть на удивление результативно и успешно, что испортило всеобщие прогнозы от журналистов на плей-офф. Однако это не подняло их шансы на плей-офф до уровня, которого могли ожидать некоторые болельщики. Несмотря на то что с этого момента для выхода в плей-офф «Кэпиталз» потребуется всего лишь набрать 87 очков, на День благодарения «Кэпиталз» имеют 26% на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли», — написано в статье.

Напомним, клуб из столицы США после 17 матчей набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Отметим, что 12 ноября 2023 года журналисты The Athletic оценивали шансы «Вашингтона» на плей-офф в 0%.