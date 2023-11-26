В «Сибири» рассказали про интерес к нападающему «Локомотива» Чеховичу

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, об интересе клуба к форварду «Локомотива» Ивану Чеховичу.

«С межсезонья звучала фамилия Чеховича, который у Дэвида Немировских успешно раскрылся, ярко играл? Мы обращались к «Локомотиву», конечно. С самого начала сезона ведём с ними переговоры. Обсуждение в тупике или как-то приближаемся к подписанию? Оно на том же уровне, что было в начале сезона. Интерес к нему есть», — сказал Фастовский в эфире YouTube-канала «Сибири».

В текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 Чехович провёл за ярославский клуб 29 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Фастовский рассказал, что клуб заинтересован в подписании контракта с нападающим «Ак Барса» Дамиром Жафяровым.