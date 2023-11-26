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На «СКА Арене» завершился первый тестовый хоккейный матч

На «СКА Арене» завершился первый тестовый хоккейный матч
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Первый хоккейный матч состоялся на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС. Соперниками в тестовом поединке стали студенческие команды «Рыцари Петербурга» и «Невские звёзды». Победу со счётом 5:3 одержали «Рыцари Петербурга». На матче присутствовало более 10 тыс. зрителей.

«Всё супер, арена огромная, я давно на таких не играл. Отдельную гордость чувствую за то, что наши построили такого масштаба арену — самую большую в мире. И мы первая команда, которая здесь сыграла, это круто. Всё сделано здорово, максимально удобные раздевалки, да и вообще всё продумано до мелочей, я думаю, арена ещё немного обкатается, и вообще будет идеально», — заявил нападающий «Невских звёзд» Даниил Ларькин.

Ранее генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский поделился информацией о стоимости нового стадиона.

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