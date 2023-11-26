Дмитрий Маликов рассказал об отношениях своей дочери с Капризовым

Певец Дмитрий Маликов высказался об отношениях своей дочери Стефании с российским нападающим «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым.

«Они дружат. Мы просто… Всё хорошо, не будем забегать вперёд. Завидный жених? А у нас невеста завидная, между прочим! Она самостоятельная, молодая и уже вполне успешная. Она сейчас в Москве готовит очередную коллекцию, у неё успешно идёт фэшн.

Ездили на игры Кирилла? Нет. Это сложно сейчас. Дочка мотается туда-сюда? Они видятся. Одобряю её выбор? Нет выбора – есть отношения, дружба и ничего окончательного.

Из родительского гнезда она уже выпорхнула? Нет. Она с нами живёт», — приводит слова Маликова НТВ.

Напомним, Стефания Маликова присутствовала на матче «Миннесоты» в Швеции.