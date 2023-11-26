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20-летний российский форвард системы «Эдмонтона» высказался о первом голе в АХЛ

20-летний российский форвард системы «Эдмонтона» высказался о первом голе в АХЛ
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Нападающий системы «Эдмонтон Ойлерз» Матвей Петров забил свой первый гол в АХЛ за клуб «Бейкерсфилд Кондорс». У 20-летнего игрока первый год по трёхлетнему контракту новичка с «Ойлерз».

«Очень приятное ощущение. Чтобы забросить шайбу, потребовалось 11 или 12 игр, но я чувствую себя хорошо, потому что мой отец был здесь сегодня. Для меня это был особенный момент, когда я забил гол перед отцом», — приводит слова Петрова сайт «Эдмонтон Ойлерз».

В текущем регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги Матвей Петров сыграл 12 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Напомним, в минувшем сезоне россиянин провёл в ОХЛ 65 матчей регулярного чемпионата, в которых набрал 93 (27+66) очка. Петров стал лучшим бомбардиром «Норт-Бэй» и восьмым в гонке бомбардиров лиги.

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