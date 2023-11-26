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Тренер «Колорадо» высказался о Жираре, который присоединился к программе помощи игрокам

Тренер «Колорадо» высказался о Жираре, который присоединился к программе помощи игрокам
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался о ситуации с защитником клуба Самуэлем Жираром, который рассказал о ментальных проблемах, приведших его к злоупотреблению алкоголем.

«Когда ты находишься в центре внимания, ещё сложнее выйти и сказать, что тебе нужна помощь. Это ведь касается только тебя и твоей семьи. Когда все узнают об этом, то требуется больше мужества.

Мы с ним. Мы полностью поддерживаем то, через что он проходит, и его решение присоединиться к программе и получить помощь. Сначала нужно позаботиться о себе, прежде чем прийти и помочь команде. Мы скучаем по нему и очень рады, что он вернётся в будущем. Мы не знаем точно, когда это произойдёт, но будем поддерживать его. На данный момент у нас было не так много разговоров с ним или общения лично, но, надеюсь, это тоже произойдёт, чтобы он почувствовал себя частью нашей команды», — приводит слова Беднара журналист Майкл Руссо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

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