Форвард СКА объяснил, от чего зависит качество льда на аренах

Нападающий СКА Василий Глотов рассказал, от чего зависит качество льда на аренах клубов Континентальной хоккейной лиги.

«У нас в Ледовом дворце хороший лёд. Может, в начале сезона была пара моментов, но у нас один из самых лучших льдов в лиге. В Новосибирске на старой арене был очень хороший лёд, в Нижнем Новгороде хороший лёд. Во всех городах, где холодно, морозит за пределами арены, там лёд холодный, скольжение гораздо лучше. Остаётся вопрос качества заморозки льда, который влияет как раз на бугры. На многих аренах хорошая заморозка, лёд ровный. Но, где города похолоднее, там лёд лучше — за стадионом холодно, и лёд гораздо холоднее. Чем холоднее, тем скольжение лучше», — приводит слова Глотова «Спорт день за днём».