Канадский голкипер «Миннесоты» Флёри выставил на аукцион шлем, запрещённый НХЛ

Канадский голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри выставил специальный шлем в честь Ночи наследия коренных американцев на аукцион, сообщает журналист Аллан Уолш на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: Соцсеть Х (ранее Twitter) Аллана Уолша

Напомним, Флёри в этом шлеме вышел на разминку перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:3). Ранее лига запретила 38-летнему вратарю использовать эту маску — не только в матче, но даже и на разминке. Флёри заявил, что всё равно планирует надеть этот шлем и заплатить штраф. НХЛ тогда пригрозила организации «Уайлд» дополнительным значительным штрафом.

Маска Флёри создана по индивидуальному заказу Коулом Редхорсом Тейлором. На обороте шлема написана цитата его отца и перечислены имена его детей.