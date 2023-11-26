«Надеюсь, бан закончился». Журналист — о выводе Кузьменко из состава «Ванкувера»

Журналист Джефф Патерсон в соцсети Х (ранее Twitter) высказался о выводе российского форварда «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко из состава клуба.

«Надеюсь, бан закончился. Сообщение хоккеисту было отправлено», — написал Патерсон.

Напомним, Кузьменко пропустил последние два матча «косаток». По решению тренера форвард «Ванкувера» остался в запасе и не играл с «Сиэтл Кракен» (5:1) и «Сан-Хосе Шаркс» (3:4). Ранее главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет, в частности, заявил: «Кузьменко так сильно хочет забить, что забывает о других аспектах игры».

На счету 27-летнего россиянина 14 (3+11) очков в 19 матчах нынешнего сезона при среднем времени на льду 15.28. В трёх предыдущих сыгранных матчах он не отметился результативными действиями. В последней на данный момент проведённой им встрече с «Колорадо Эвеланш» (2:5) Андрей нанёс один бросок в створ при показателе полезности «-3».