Форвард «Детройта» Перрон забросил 300-й гол в НХЛ

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В эти минуты в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Миннесоту Уайлд». Идёт третий период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

Нападающий «красных крыльев» Дэвид Перрон оформил дубль в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Как сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги, 35-летний Перрон достиг отметки в 300 заброшенных шайб в НХЛ. Он стал седьмым игроком драфта 2007 года, кто достиг данной отметки. Ранее 300 шайб забивали Патрик Кейн (451 шайба в НХЛ), Джейми Бенн (366), Макс Пасиоретти (326), Логан Кутюр (323) и Джеймс ван Римсдайк (305).