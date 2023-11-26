Форвард московского «Динамо» высказался о победе над минскими одноклубниками

Молодой нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский прокомментировал победу над минскими одноклубниками (4:1).

«Настраивался по-особенному, всё-таки Беларусь — моя родина? Нет, по-особому не настраивался — всё как обычно. «Динамо» Минск — такая же команда, как и все, просто там есть знакомые из Жлобина.

За счёт чего удалось переломить ход игры? Возможно, мы больше хотели победить — старались выполнять тренерскую установку. Первый период чуть замешкались, а во втором добавили и уже не отпустили инициативу.

Какие ощущения, когда столько зрителей? Классные ощущения. Я наслышан, что в Минске всегда почти солд-аут, приятно было играть при такой атмосфере. И против жлобинских ребят всегда интересно выходить на лёд.

Отдал голевой пас, но наверняка ведь хотелось и забить? Конечно, всегда хочется забивать, но я по этому поводу не загоняюсь. Передача — тоже хорошо.

Сегодня на матч приехали болельщики из Москвы, насколько их было слышно? Посадили их очень высоко, но всё равно было слышно хорошо. Их было много, мы чувствовали поддержку.

Следующая игра у команды в Санкт-Петербурге против СКА, который восемь игр подряд не проигрывает? Конечно, будем стараться выиграть. Мы всегда едем только за победой», — приводит слова Римашевского сайт московского «Динамо».