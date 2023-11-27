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Гол и передача Андрея Свечникова принесли «Каролине» волевую победу в матче с «Коламбусом»

Гол и передача Андрея Свечникова принесли «Каролине» волевую победу в матче с «Коламбусом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

За «Каролину» отличились Еспери Котканиеми и российский нападающий Андрей Свечников. Также Свечников отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями. Голкипер Пётр Кочетков сделал 21 сейв.

Отметим, «Каролина» отыгралась со счёта 0:2, а победный гол был забит за две минут до конца матча.

В составе «Коламбуса» забивали российский нападающий Кирилл Марченко и Джонни Годро. Российский нападающий Дмитрий Воронков не отметился результативными действиями. Форвард Егор Чинахов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Иван Проворов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2023, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Марченко (Годро) – 40:13     0:2 Годро – 46:41     1:2 Котканиеми (Терявяйнен, Нечас) – 50:01     2:2 Шей (Свечников, Джарвис) – 56:51     3:2 Свечников (Ахо, Джарвис) – 58:05    
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