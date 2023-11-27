Гол и передача Андрея Свечникова принесли «Каролине» волевую победу в матче с «Коламбусом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
За «Каролину» отличились Еспери Котканиеми и российский нападающий Андрей Свечников. Также Свечников отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями. Голкипер Пётр Кочетков сделал 21 сейв.
Отметим, «Каролина» отыгралась со счёта 0:2, а победный гол был забит за две минут до конца матча.
В составе «Коламбуса» забивали российский нападающий Кирилл Марченко и Джонни Годро. Российский нападающий Дмитрий Воронков не отметился результативными действиями. Форвард Егор Чинахов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Иван Проворов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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