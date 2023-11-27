Яков Тренин забросил четвёртую шайбу в пяти последних матчах за «Нэшвилл»

В эти минуты, в Нэшвилле, на стадионе «Бриджстоун-арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает «Виннипег Джетс».

Идёт начало второго периода, счёт 2:0 в пользу хозяев. Первую шайбу в составе «Предаторз» забросил российский нападающий Яков Тренин, сыграв на добивании после броска Романа Йоси. Эта шайба стала уже четвёртой для Тренина за последние пять матчей. Примечательно, что в первых 14 матчах сезона россиянин не забивал.

Чемпионат предлагает посмотреть видео очередной шайбы российского форварда:

Всего на счету Тренина в этом сезоне 5 (4+1) очков в 19 играх.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.