Марченко — об упущенной победе с «Каролиной»: проблема в нас самих

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко высказался о поражении своей команды в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:3).

«Мы играли хорошо, я считаю, и у нас было много шансов. Проблема в нас самих. Мы были очень хороши в первых двух периодах, и мы хорошо играли в третьем. Обидно, когда в итоге остаёшься ни с чем», — приводит слова Марченко пресс-служба НХЛ.

Напомним, в этой встрече 23-летний Марченко отметился голом, открыв счёт на 13-й секунде третьего периода.

«Коламбус» остался с 16 очками и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче «жакеты» 28 ноября примут дома одного из лидеров Востока «Бостон Брюинз».