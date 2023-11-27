Макдэвид обошёл Малкина по числу игр с 5+ очками, став лучшим в лиге по этому показателю

В Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уверенно обыграл «Анахайм Дакс» (8:2).

Главным героем встречи стал звёздный нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид, который отметился в ней пятью (1+4) набранными очками.

Этот результат позволил 26-летнему канадцу выйти на первое место среди действующих игроков лиги по количеству матчей с пятью и более очками (9), обойдя прежнего лидера — россиянина Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз» (8).

В текущем регулярном сезоне на счету Макдэвида 20 (6+14) очков в 17 играх за «Ойлерз».

«Эдмонтон» одержал вторую победу подряд, набрал 15 очков и занимает 13 место в турнирной таблице Западной конференции.