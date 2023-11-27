«Барыс» рассказал о прибытии новичка Хенкеля в состав клуба

Астанинский «Барыс» рассказал о ситуации с составом перед домашним матчем КХЛ с подмосковным «Витязем», который состоится сегодня, 27 ноября, в Казахстане.

«В конце прошлой недели «Барыс» обменял Райли Барбера на Кристиана Хенкеля. Защитник прибыл в Астану рано утром и с большой долей вероятности сегодня не сыграет. Ожидается возвращение в состав Рудольфа Червены, который пропускал встречу с «Нефтехимиком» из-за болезни», — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, в текущем сезоне Хенкель сыграл 24 игры, в которых отметился двумя результативными передачами.

Хенкель провёл за «Ак Барс» 228 матчей, завоевал два серебра и бронзу чемпионатов России и принял участие в финале Кубка Гагарина прошлого сезона.