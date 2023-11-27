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Макдэвид стал пятым действующим игроком НХЛ со 150+ мультиочковыми периодами

В Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уверенно обыграл «Анахайм Дакс» (8:2).

Главным героем встречи стал звёздный нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид, который отметился в ней пятью (1+4) набранными очками. Три из пяти очков канадца были набраны в первом периоде.

Этот результат позволил Макдэвиду стать пятым действующим игроком НХЛ со 150 мультиочковыми периодами. До него этого добились Сидни Кросби (240), Александр Овечкин (183), Евгений Малкин (173) и Патрик Кейн (157).

В текущем регулярном сезоне на счету Макдэвида 25 (7+18) очков в 18 играх за «Ойлерз».

«Эдмонтон» одержал вторую победу подряд, набрал 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.