Макдэвид стал вторым действующим игроком НХЛ, сделавшим 4 передачи в двух играх подряд

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в игре с «Анахайм Дакс» отметился пятью (1+4) набранными очками.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид стал вторым действующим игроком НХЛ, сделавшим четыре передачи в двух играх подряд. Ранее таким достижением отметился нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём в сезоне-2007/2008.

В текущем регулярном сезоне на счету Макдэвида 25 (7+18) очков в 18 играх за «Ойлерз». «Эдмонтон» одержал вторую победу подряд, набрал 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Напомним, в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Анахайм Дакс» со счётом 8:2.