Филатов: несмотря на победную серию, СКА не претендент на Кубок Гагарина

Известный нападающий Никита Филатов рассказал о победной серии СКА, которая составляет восемь матчей, и заявил, что не считает армейский клуб претендентом на Кубок Гагарина.

«Я смотрел матч с «Торпедо». Нижегородцам не хватило опыта. Когда они повели со счётом 3:1, было видно, что СКА перехватывает психологическое преимущество. Можно сказать, что команда набирает обороты. Но я бы не говорил о том, что они уверенно идут и представляют из себя мощную силу. Несмотря на этот отрезок, я бы не сказал, что СКА является претендентом на Кубок Гагарина», — приводит слова Филатова «РБ Спорт».

Напомним, в следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 СКА 28 ноября примет московское «Динамо».