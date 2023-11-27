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В «Ладе» рассказали о состоянии травмированных хоккеистов на данный момент

В «Ладе» рассказали о состоянии травмированных хоккеистов на данный момент
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Пресс-служба тольяттинской «Лады» рассказала о состоянии и сроках возвращения хоккеистов, которые в данный момент находятся в лазарете команды.

Игроки, находящиеся в списке травмированных на данный момент:

— Павел Колтыгин (срок пребывания в списке продлён до 5.12.2023);
— Скотт Космачук (срок пребывания в списке продлён до 18.12.2023);
— Данила Моисеев (до 18.12.2023);
Никита Попугаев (до 18.12.2023);
— Николай Владимиров (до 30.04.2024).

Подопечные Олега Браташа в текущем сезоне провели 36 матчей, в которых одержали 19 побед при 17 поражениях. С 46 результативными баллами тольяттинский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Лада» сыграет в гостях с «Ак Барсом» 28 ноября.

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